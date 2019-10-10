В Казани ищут 15-летнюю девушку, которая ушла из дома 3 дня назад и пропала

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-10T16:56:16+03:00

О местонахождении Виолетты Гатуллиной ничего не известно с 7 октября

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В Казани начались активные поиски 15-летней Виолетты Гатуллиной. Девушка уже из дома в понедельник, 7 октября, и пропала.

Виолетта ростом 172 сантиметра имеет худощавое телосложение, серо-голубые глаза и русые волосы. На момент пропажи на девушке была короткая спортивная куртка кораллового цвета с тремя белыми полосками на рукавах, темно-синие джинсы и синие кроссовки на белой платформе.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Виолетты Гатауллиной, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU