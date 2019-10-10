Алкоголь, сигареты и оружие: Что пытаются пронести в самолеты жители Татарстана

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-10T16:15:12+03:00

Всего с начала года возбудили 588 дел. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Как выяснилось, отправляясь за рубеж жители республики частенько пытаются пронести на борт запрещенные предметы

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Алкоголь, сигареты, оружие – топ товаров, провоз, которых нарушают пассажиры международных рейсов в Татарстане. Об этом рассказал начальник татарстанской таможни, Альберт Мавликов.

В отношении пассажиров, которые нарушили таможенные правила в аэропортах «Казань» и «Бегишево», с начала года возбудили 588 дел об административных правонарушениях. Из них 339 нарушений приходится на период с мая по сентябрь, когда возрастает туристический поток.

Всего за летний сезон таможенный контроль в Казанском аэропорту прошли 821621 пассажир и 4275 воздушных судов международного следования.

ИСТОЧНИК KP.RU