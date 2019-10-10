2019-10-10T17:45:25+03:00
Общество

Рустам Минниханов побывал под мостом Миллениум в Казани, где строится первый в городе экстрим-парк

Президенту Татарстана рассказали о ходе строительных работ
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
Изменить размер текста:

В четверг, 10 октября, президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Кремлевскую набережную в Казани. Во время обхода глава республики также ознакомился с ходом реконструкции участка от Кировской до Ленинском дабм и благоустройством прогулочной зоны от НКЦ “Казань” до моста Миллинимум.

- На территории рядом с Миллениумом планируется построить молодежный парк для экстремальных видов спорта. Здесь появятся площадки для занятия воркаутом и паркуром, скейт-парк и памп-трек, - напоминает пресс-служба президента региона.

Минниханову рассказали о ходе строительных работ и представили проект озеленения прогулочной зоны.

Отметим, что новое общественное пространство у моста должно открыться ко Дню молодежи в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На расходы сферы образования в бюджете Татарстана заложили 67 миллиардов рублей на 2020 год
В Татарстане бобры едва не стали причиной затопления дома
Суд оштрафовал подрядчика, ремонтировавшего лечебное учреждение Альметьевска
Златослава, Амань и Кир: Как жители Казани называли своих детей на прошлой неделе
Программа «Мир без слёз» в Казани: Детская республиканская клиническая больница получила 3 млн рублей на новое оборудование
В Марий Эл 47-летний мужчина пострадал, пытаясь самостоятельно потушить хозяйственную постройку
Администрация Чебоксар проводила аукцион на пиар в СМИ под конкретное издание
Дмитрий Проскура назначен вице-президентом «Ростелекома» по цифровизации промышленности
В Казани ищут 15-летнюю девушку, которая ушла из дома 3 дня назад и пропала
Ночью в Марий Эл загорелся автосервис, погиб мужчина
Алкоголь, сигареты и оружие: Что пытаются пронести в самолеты жители Татарстана
ВТБ Лизинг предлагает желтые Volkswagen Polo для таксопарков со скидкой
С 14 октября в Татарстане на время изменится расписание ряда пригородных поездов
19 октября Чебоксарцы на субботнике очистят Московскую набережную