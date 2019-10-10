Рустам Минниханов побывал под мостом Миллениум в Казани, где строится первый в городе экстрим-парк

СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-10T17:45:25+03:00

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В четверг, 10 октября, президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Кремлевскую набережную в Казани. Во время обхода глава республики также ознакомился с ходом реконструкции участка от Кировской до Ленинском дабм и благоустройством прогулочной зоны от НКЦ “Казань” до моста Миллинимум.

- На территории рядом с Миллениумом планируется построить молодежный парк для экстремальных видов спорта. Здесь появятся площадки для занятия воркаутом и паркуром, скейт-парк и памп-трек, - напоминает пресс-служба президента региона.

Минниханову рассказали о ходе строительных работ и представили проект озеленения прогулочной зоны.

Отметим, что новое общественное пространство у моста должно открыться ко Дню молодежи в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU