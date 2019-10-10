2019-10-10T21:19:42+03:00
Общество

Казань и Екатеринбург в период ноябрьских праздников свяжет дополнительный поезд

Из Екатеринбурга в столицу Татарстана поезд отправится 1 ноября. в обратном направлении - через три дня
Владимир КРУПСКИЙ
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Время в пути составит более 15 часов.Время в пути составит более 15 часов.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В период ноябрьских праздников из Екатеринбурга в Казань решено запустить дополнительный поезд.

Поезд №291/292 сообщением Екатеринбург – Казань отправится из уральской столицы 1 ноября в 21.20 (по местному времени) и прибудет в Казань 2 ноября в 10.05.

Обратно из столицы Татарстана поезд отправится 4 ноября в 16.47 и прибудет в Екатеринбург 5 ноября в 9.52 (по местному времени).

ИСТОЧНИК KP.RU

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