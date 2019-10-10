2019-10-10T16:03:24+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг предлагает желтые Volkswagen Polo для таксопарков со скидкой

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ВТБ Лизинг и российское представительство марки Volkswagen предлагают автомобили Polo в цвете Savanna Yellow в лизинг со скидкой до 9% от рекомендованной розничной цены. Стоимость машины составит 787 тыс. рублей. Специальное предложение действует до конца декабря 2019 года. Партия на складе импортера ограничена.

«В настоящее время мы наблюдаем за активным развитием рынка такси. Эта тенденция является одним из драйверов роста сегмента автолизинга. Многие компании сегодня готовы наращивать свои автопарки и пересматривать их структуру. Volkswagen Polo является одной из самых востребованных моделей для таксопарков. Мы рады запустить по этим автомобилям специальную акцию с нашим партнером Volkswagen. Создание наиболее выгодных условий для клиентов — наша стратегическая задача», - прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

По сделкам объемом более 50 автомобилей клиентам могут быть предоставлены дополнительные скидки. В рамках программы лизинговая компания окажет помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, приобретая машину в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство. Предлагаемая скидка не суммируется с корпоративным дисконтом АО ВТБ Лизинг и специальными предложениями, анонсируемыми маркой Volkswagen.

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