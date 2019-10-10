2019-10-10T17:04:31+03:00
Общество

Дмитрий Проскура назначен вице-президентом «Ростелекома» по цифровизации промышленности

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Фото: Ростелеком.Фото: Ростелеком.
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Дмитрий Проскура назначен вице-президентом «Ростелекома» по цифровизациипромышленности. На этой позиции он будет отвечать за реализациюприоритетныхпроектов в области разработки и внедрения цифровых технологий для компаний ключевых отраслей российской экономики.

Дмитрий Проскура родился 7 марта 1970 года в Кирове. В 1991 году окончил Кировский политехнический институт, в 1999 году— Московский технический университет связи и информатики, а также Московскую международную школу бизнеса «Мирбис» (президентская программа подготовки кадров).Имеет ученые степени кандидата технических наук и доктора экономических наук, дипломExecutive МВА.

В отрасли связи работает с 1992 года. Прошел путь от инженера-программиста до директора филиала. В апреле 2006 года назначен заместителем генерального директора акционерного общества — директором Кировского филиала ОАО «ВолгаТелеком». В 2007–2011 годах занимал должность заместителя генерального директора акционерного общества — директора Нижегородского филиала ОАО «ВолгаТелеком», далее приступил к обязанностям директора Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком».В апреле 2011 года назначен вице-президентом —директором макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком».

В 2019 году стал одним из победителей конкурса «Лидеры России».

В октябре 2019 года Дмитрий Проскураназначен на должность вице-президента ПАО «Ростелеком» по цифровизациипромышленности.

«Цифровизацияпромышленности связана c синергией новых технологий и инфраструктурой “Ростелекома“, которые получили широкое развитие в последние годы: аналитика больших данных и машинное обучение, искусственный интеллект и интернет вещей, облачные вычисления и “умное” производство.Новая должность даетДмитрию Проскуре возможность максимально эффективно реализовать опыт управления и постоянное стремление к инновациям для решения амбициозной задачи комплексного внедрения информационных технологий», —отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

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