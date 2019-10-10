2019-10-10T19:26:29+03:00
Общество

В Татарстане бобры едва не стали причиной затопления дома

Грызуны построили запруду на речке, которая протекает рядом
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

10 октября в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Татарстана позвонили жители улицы Гагарина в селе Баландыш Тюлячинского района. Они заявили, что их придомовой участок затапливает и причина этого - бобры, которые построили запруду на речке Кысык.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

По указанному адресу отправилась оперативная группа Тюлячинского пожарно-спасательного гарнизона. Как оказалось, ни жилой дом, ни надворные постройки не подтоплены. Угроза подтоплению отсутствует.

Однако в метре от участка и правда протекает речка шириной 1 метр и глубиной 0,5 метра. Из-за скопления мусора и предположительно жизнедеятельности бобров уровень воды там поднялся на 0,2 метра.

- Органы местного самоуправления уже спланировали работу по очистке русла речки Кысык от мусора, - сообщает пресс-служба МЧС республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На расходы сферы образования в бюджете Татарстана заложили 67 миллиардов рублей на 2020 год
Суд оштрафовал подрядчика, ремонтировавшего лечебное учреждение Альметьевска
Златослава, Амань и Кир: Как жители Казани называли своих детей на прошлой неделе
Программа «Мир без слёз» в Казани: Детская республиканская клиническая больница получила 3 млн рублей на новое оборудование
В Марий Эл 47-летний мужчина пострадал, пытаясь самостоятельно потушить хозяйственную постройку
Рустам Минниханов побывал под мостом Миллениум в Казани, где строится первый в городе экстрим-парк
Администрация Чебоксар проводила аукцион на пиар в СМИ под конкретное издание
Дмитрий Проскура назначен вице-президентом «Ростелекома» по цифровизации промышленности
В Казани ищут 15-летнюю девушку, которая ушла из дома 3 дня назад и пропала
Ночью в Марий Эл загорелся автосервис, погиб мужчина
Алкоголь, сигареты и оружие: Что пытаются пронести в самолеты жители Татарстана
ВТБ Лизинг предлагает желтые Volkswagen Polo для таксопарков со скидкой
С 14 октября в Татарстане на время изменится расписание ряда пригородных поездов
19 октября Чебоксарцы на субботнике очистят Московскую набережную