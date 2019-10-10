В Татарстане бобры едва не стали причиной затопления дома

СЕГОДНЯ 19:26 2019-10-10T19:26:29+03:00

Грызуны построили запруду на речке, которая протекает рядом

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10 октября в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Татарстана позвонили жители улицы Гагарина в селе Баландыш Тюлячинского района. Они заявили, что их придомовой участок затапливает и причина этого - бобры, которые построили запруду на речке Кысык.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

По указанному адресу отправилась оперативная группа Тюлячинского пожарно-спасательного гарнизона. Как оказалось, ни жилой дом, ни надворные постройки не подтоплены. Угроза подтоплению отсутствует.

Однако в метре от участка и правда протекает речка шириной 1 метр и глубиной 0,5 метра. Из-за скопления мусора и предположительно жизнедеятельности бобров уровень воды там поднялся на 0,2 метра.

- Органы местного самоуправления уже спланировали работу по очистке русла речки Кысык от мусора, - сообщает пресс-служба МЧС республики.

ИСТОЧНИК KP.RU