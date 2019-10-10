2019-10-10T15:16:03+03:00
Общество

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» возглавил Иван Зима

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Фото: Ростелеком.Фото: Ростелеком.
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Исполняющим обязанности директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» назначен Иван Зима. В новой должности он займется дальнейшим укреплением лидерских позиций провайдера на телекоммуникационном рынке Поволжья.

Ивану Зиме 48 лет, он работает в отрасли связи с 1998 года. Прошел путь от ведущего инженера филиала до старшего вице-президента по развитию сетей связи компании «Ростелеком». Под его руководством реализованы в том числе такие проекты как «Видеонаблюдение за выборами Президента РФ 2012» и создание магистрального сегмента телекоммуникационной сети для обеспечения услугами связи Олимпийских игр Сочи-2014.

С мая 2014 года Зима занимал должность генерального директора ООО «Миранда-медиа». За время его работы в Республике Крым выполнена задача по созданию телекоммуникационной компании.

В 1994 году Иван Зима закончил Иркутский технический государственный университет по специальности «радиоинженер», в 2002 году – Новосибирский Сибирский университет телекоммуникаций и информации по специальности «инженер-менеджер», в 2006 году получил степень MBAв Московском техническом университете связи и информатики.

Иван Зима женат, воспитывает троих детей.

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