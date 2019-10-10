Ночью в Марий Эл загорелся автосервис, погиб мужчина
Ночью 10 октября в поселке Приволжской Волжского района Марий Эл загорелся автосервис на улице Пролетарской. Об этом в пожарно-спасательную службу в 1.27 сообщил очевидец.
Когда огнеборцы прибыли по указанному адресу, строение было охвачено огнем изнутри, а языки пламени вырывались из-под его крыши. Ворота помещения были закрыты и пожарным пришлось их вскрывать.
Во время тушения в автосервисе было обнаружено тело 54-летнего мужчины.
- Пожар, площадь которого составила около 200 кв. метров, был ликвидирован силами 5 пожарных отделений из поселка Приволжский, города Волжска, поселка Новые Параты, деревни Петъялы, деревни Сотнур. В результате строение серьезно повреждено, огнем уничтожено имущество, находившееся внутри, - сообщает МЧС республики.
Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл
Причина пожара пока неизвестна.
ИСТОЧНИК KP.RU
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