В Марий Эл 47-летний мужчина пострадал, пытаясь самостоятельно потушить хозяйственную постройку

СЕГОДНЯ 18:18 2019-10-10T18:18:27+03:00

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Вечером в среду, 9 октября, в деревне Широкундыш Килемарского района Марий Эл загорелась хозяйственная постройка на улице Центральная. На место оперативно выехали пожарные. Когда огнеборцы прибывали к постройке огнем было охвачено 24 квадратных метра.

- В результате происшествия пострадал 47-летний мужчина, с ожогами он был госпитализирован. По предварительной информации, мужчина получил травмы, пытаясь справиться с возгоранием, - сообщает МЧС республики.

Постройка сгорела полностью. Причины возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU