2019-10-10T20:26:01+03:00
Экономика

На расходы сферы образования в бюджете Татарстана заложили 67 миллиардов рублей на 2020 год

Расходы направят на финансирование нескольких мероприятий
Наиля ГАЛИМОВА
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За счет субсидий из федерального бюджета предусмотрено создание новых мест в общеобразовательных организациях.За счет субсидий из федерального бюджета предусмотрено создание новых мест в общеобразовательных организациях.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В бюджете Татарстана на 2020 год на расходы сферы образования заложили 67 миллиардов рублей. А консолидированный бюджет запланирован на уровне 96,5 миллиардов рублей. Расходы направят на финансирование нескольких мероприятий.

Так, например, на финансирование учреждений республиканского подчинения выделено 37,3 миллиардов рублей, на обеспечение деятельности профессиональных образовательных организаций – 6,4 миллиарда рублей, на деятельность госучреждений общего допобразования, а также организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, на учебные методические кабинеты, приобретение учебников, поддержку специалистов, противопожарные мероприятия – 4,2 миллиарда рублей.

За счет субсидий из федерального бюджета предусмотрено создание новых мест в общеобразовательных организациях, допмест для детей от 1,5 до 3 лет в детсадах, а в учебных заведениях сельской местности – условий для занятий физкультурой и спортом. На программные мероприятия выделят 2,9 миллиардов рублей.

По разделу «Образование» прогнозный объем расходов в бюджете Татарстана на 2021 год – 63,8 миллиарда рублей, на 2022 год – 60 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе министерства образования Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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