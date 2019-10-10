СЕГОДНЯ 17:19 2019-10-10T17:19:49+03:00

Проверка показала, что под указанные требования в городе Чебоксары подпадало лишь одно печатное издание Фото: Анастасия НАЗАРОВА

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Выяснилось, что администрация Чебоксар проводила аукцион на пиар в СМИ под конкретное издание. К такому выводу в ходе проверки осуществления конкурсных процедур на оказание услуг пришла местная прокуратура.

- В ходе изучения технического задания установлено, что заказчиком предусмотрены требования к участникам закупки (периодичность выхода, тираж, объем полос, формат), ограничивающие число участников закупки. Проверка показала, что под указанные требования в городе Чебоксары подпадало лишь одно печатное издание, осуществляющее деятельность на территории столицы, - сообщает надзорное ведомство.

А включение в описание объекта закупки требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки – образует состав административного правонарушения.

Так, виновное лицо должно выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление вынесла антимонопольная служба по Чувашии. В законную силу оно пока не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU