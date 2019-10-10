19 октября Чебоксарцы на субботнике очистят Московскую набережную
19 октября в Чебоксарах пройдет экологический субботник «Чистая Волга». Состоится он на Московской набережной.
Так, горожане уберут территорию набережной от случайного мусора, а также сухой листвы и веток. Продлится экологическая акция один час – с 10.00 до 11.00 часов.
– Приглашаем добровольцев, волонтёров, активную молодёжь, а также всех неравнодушных жителей города принять участие в субботнике, – говорится в сообщении на официальном сайте мэрии Чебоксар.
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ИСТОЧНИК KP.RU