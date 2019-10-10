2019-10-10T14:22:42+03:00
Происшествия

В Татарстане водитель ВАЗа насмерть сбил школьную учительницу и скрылся с места ДТП

Впрочем, злоумышленника смогли вычислить
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушка погибла на месте аварии.Девушка погибла на месте аварии.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Серьезная авария произошла минувшим вечером в селе Пестрецы. Примерно в 21.00 около дома №12 по улице Комсомольской сбили женщину. Пострадавшей оказалась 30-летняя девушка, работавшая учительницей в одной из школ.

Она шла по ходу движения автомобилей. Водитель ВАЗа, по всей вероятности, не разглядел силует девушки в темноте и сбил ее. При этом, водитель не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшей, а прибавил газу и скрылся с места аварии.

Меж тем, девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Прехавшие медики лишь констатировали ее смерть.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль и личность водителя. Им оказался безработный 32-летний местный житель. В момент происшествия он управлял автомобилем «ВАЗ-21102».

ИСТОЧНИК KP.RU

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