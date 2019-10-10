С 14 октября в Татарстане на время изменится расписание ряда пригородных поездов
Причина тому – ремонтно-путевые работы
Разница с действующим расписанием будет от пяти минут до одного часа.Фото: Алина НИЗАМОВА
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С 14 октября на перегонах Янаул-Карманово в Башкортостане и Кленовский-Бисертский завод в Свердловской области запланированы ремонтно-путевые работы. Из-за этого в Татарстане на время изменится расписание ряда пригородных поездов.
Изменения коснутся поездов Шемордан-Казань, Арск-Казань, Казань-Кукмор и Краснозаринск-Куркачи, большинства остановочных пунктов по ходу следования поездов. Разница с действующим расписанием будет от пяти минут до одного часа, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU