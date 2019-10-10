2019-10-10T15:04:53+03:00
Спорт

Гол полузащитника «Рубина» помог сборной Грузии выиграть в матче ЧЕ-2020

Молодежная сборная обыграла Венгрию со счетом 4:2
Наиля ГАЛИМОВА
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Хвича Кварацхелия.Хвича Кварацхелия.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Семь игроков казанского «Рубина» отправились в расположение своих сборных. Так, полузащитники Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия в составе юношеской сборной Грузии U19 находятся на матчах квалификационного раунда Чемпионата Европы-2020.

Накануне, 9 октября, юношеская сборная Грузии стартовала в квалификации победой в венгерском Дьоре с результатом 4:2. Счет в игре на 32-й минуте ударом со штрафного открыл полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Еще один казанец Зурико Давиташвили отыграл в матче 86 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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