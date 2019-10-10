Две жительницы Татарстана подарили мошенникам более 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-10T14:06:50+03:00

Они поверили, что общаются не с аферистами. а с сотрудниками банка

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Еще две жительницы Татарстана попали на ловки мошенников. Так, 8 октября 45-летней жительнице Набережных Челнов поступил звонок из Москвы. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил потерпевшей, что с ее счета происходит несанкционированное снятие денежных средств. Мужчина предложил помощь. Для этого женщине необходимо было передать лжебанкиру данные ее банковской карты, что она и сделала. В этот же день с ее карты были сняты все деньги - 315335 рублей.

9 октября подобный звонок поступил жительнице Зеленодольска. Но в данном случае потерпевшая сама перечислила злоумышленникам 389 тысяч рублей, надеясь, что перевела деньги на резервный счет.

- Чтобы не стать жертвой преступления, перепроверяйте всю информацию, поступающую к Вам от незнакомых лиц. Ни в коем случае не сообщайте незнакомцам реквизиты своих банковских карт и счетов! - предупредили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU