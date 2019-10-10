2019-10-10T14:54:05+03:00
Происшествия

Катил по дороге велосипед со всем похищенным товаром: в Чувашии задержан подозреваемый в серии краж из магазинов, дач и церкви

В отделе полиции мужчина представился чужим именем, но не смог обмануть правоохранителей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МВД ЧувашииФото: пресс-служба МВД Чувашии
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Утром 8 октября в полицию Мограушского района Чувашии поступило сообщение о незаконном проникновении в магазин деревни Сюлеменькасы. Неизвестный украл оттуда спиртное и продукты питания на общую сумму более 11 тысяч рублей. Вор думал, что отключил в помещении видеонаблюдение, но правоохранители смогли получить его фотоизображение и начали активный поиск злоумышленника.

Подозреваемый был задержан на территории Ядринского района. Мужчина катил по дороге велосипед со всем ранее похищенным товаром. В отделе полиции он назвался чужим именем, но обмануть полицейских у него не получилось.

Фото: пресс-служба МВД Чувашии

Фото: пресс-служба МВД Чувашии

- Стражи порядка быстро установили личность 46-летнего жителя Мордовии, который подозревается в совершении имущественных преступлений и на территории соседней республики. По оперативной информации, в Чувашии мужчина, который месяц назад освободился из колонии в Мордовии, также совершил ряд краж в Алатырском, Цивильском и Канашском районе, сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

Так, например, в конце сентября текущего года задержанный взломал дверь и проник в Храм Святителя Николая в селе Ухманы Канашского района. Там из ящика для пожертвований он похитил 500 рублей.

Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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