В Казани на улице Девятаева может появиться новая автомобильная парковка
Общественные слушания по этому вопросу уже начались
Фото: pixabay.com
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В четверг, 10 октября, начались общественные слушания по поводу строительства на улице Девятаева в Вахитовском районе Казани новой автомобильной парковки. Они продлятся вплоть до 7 ноября. Информация о возможном будущем паркинге появилась в еженедельном сборнике документов исполкома города.
Парковку общей площадью 4,4 тысячи “квадратов” планируется разместить в зоне деловой и коммерческой активности.
ИСТОЧНИК KP.RU