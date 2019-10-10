2019-10-10T13:43:10+03:00
Авто

В Казани на улице Девятаева может появиться новая автомобильная парковка

Общественные слушания по этому вопросу уже начались
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В четверг, 10 октября, начались общественные слушания по поводу строительства на улице Девятаева в Вахитовском районе Казани новой автомобильной парковки. Они продлятся вплоть до 7 ноября. Информация о возможном будущем паркинге появилась в еженедельном сборнике документов исполкома города.

Парковку общей площадью 4,4 тысячи “квадратов” планируется разместить в зоне деловой и коммерческой активности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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