Скончался известный казанский ученый Джаудат Миннуллин
9 октября скончался известный казанский ученый, археограф, специалист-тюрковед, доцент КФУ Джаудат Миннуллин. Ему было 65 лет. О печальной новости на своей соцстранице сообщил коллега Миннуллина Аскар Гатин. По его словам, в день смерти ученый провел пару у своих студентов.
Причина смерти Миннуллина не уточняется. Прощание с ним состоялось утром в четверг, 10 октября.
Отметим, что Джаудат Миннуллин работал в Казанском университете на кафедре исторического и общевоведческого образования. Кроме того, он входил в состав ученых советов Национального музея и Национальной библиотеки Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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