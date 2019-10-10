Скончался известный казанский ученый Джаудат Миннуллин

СЕГОДНЯ 13:57 2019-10-10T13:57:07+03:00

Ему было 65 лет

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9 октября скончался известный казанский ученый, археограф, специалист-тюрковед, доцент КФУ Джаудат Миннуллин. Ему было 65 лет. О печальной новости на своей соцстранице сообщил коллега Миннуллина Аскар Гатин. По его словам, в день смерти ученый провел пару у своих студентов.

Причина смерти Миннуллина не уточняется. Прощание с ним состоялось утром в четверг, 10 октября.

Отметим, что Джаудат Миннуллин работал в Казанском университете на кафедре исторического и общевоведческого образования. Кроме того, он входил в состав ученых советов Национального музея и Национальной библиотеки Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU