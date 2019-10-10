В Казани на Кремлевской набережной появится участок для ловли рыбы
Президент Татарстана одобрил такую инициативу рыболовов республики
Фото: pixabay.com
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Рыболовы Татарстана обратились к главе республики Рустаму Минниханову с просьбой выделить на Кремлевской набережной Казани участок для ловли рыбы. Президент региона одобрил такую инициативу. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.
В скором времени архитекторы, которые занимаются развитием набережной, начнут разрабатывать специальный участок для рыбаков.
ИСТОЧНИК KP.RU