В Казани на Кремлевской набережной появится участок для ловли рыбы

10 Окт. 20:44 2019-10-10T20:44:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Рыболовы Татарстана обратились к главе республики Рустаму Минниханову с просьбой выделить на Кремлевской набережной Казани участок для ловли рыбы. Президент региона одобрил такую инициативу. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

В скором времени архитекторы, которые занимаются развитием набережной, начнут разрабатывать специальный участок для рыбаков.

ИСТОЧНИК KP.RU