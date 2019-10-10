В Татарстане полицейские задержали подозреваемых в хищении нефти на 165 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-10T12:29:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейским Татарстана поступила информация о том, что пятеро мужчин в возрасте от 32 до 45 лет организовали претсупную группу, целью которой было хищение нефтепродуктов с нефтетрубопроводов в Нижнекамском районе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали троих подозреваемых.

В результате допроса они признали свою виду и сообщили о том, что другие двое других мужчин о преступной деятельности не знали и принимали участие в деле исключительно как водители.

Фото: МВД Татарстана

- Сотрудниками полиции установлено, что с октября 2018 года, злоумышленники организовали несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод на территории Нижнекамского района. Таким образом, сумма причиненного ущерба составила 165 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас продолжается проведение необходимых следственно-оперативных мероприятий с участием подозреваемых. В их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU