В Татарстане полицейские задержали подозреваемых в хищении нефти на 165 тысяч рублей
Полицейским Татарстана поступила информация о том, что пятеро мужчин в возрасте от 32 до 45 лет организовали претсупную группу, целью которой было хищение нефтепродуктов с нефтетрубопроводов в Нижнекамском районе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали троих подозреваемых.
В результате допроса они признали свою виду и сообщили о том, что другие двое других мужчин о преступной деятельности не знали и принимали участие в деле исключительно как водители.
Фото: МВД Татарстана
- Сотрудниками полиции установлено, что с октября 2018 года, злоумышленники организовали несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод на территории Нижнекамского района. Таким образом, сумма причиненного ущерба составила 165 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас продолжается проведение необходимых следственно-оперативных мероприятий с участием подозреваемых. В их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU