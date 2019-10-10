2019-10-10T12:06:54+03:00
Общество

Школьники Татарстана смогут дистанционно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ

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Фото: МТС.Фото: МТС.
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МТС запустила на образовательной платформе Smart University курсов по русскому языку для подготовки к Основному государственному экзамену (ОГЭ) и Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ на онлайн-платформе МТС доступна в полном объеме по основным базовым предметам – русскому языку, математике и английскому языку.

Образовательные курсы Smart University – это занятия в формате «один на один» с преподавателем по индивидуальной программе. Вне зависимости от учебной дисциплины программа обучения каждого ученика строится с учетом его текущего уровня знаний, целей и графика. Учиться можно на компьютере, ноутбуке и в мобильном приложении, которое дублирует функционал веб-платформы.

Первый урок предоставляется бесплатно. На вводном занятии преподаватель Smart University продиагностирует текущий уровень знаний пользователя, а на основании полученных данных специальная программа сформирует персональный план обучения и посчитает, сколько уроков нужно для достижения цели.

Отметим, эффективность программы Smart University уже доказана результатами учеников первого набора: средний балл сдававших ЕГЭ по математике и английскому в прошлом учебном году составил 83 балла, 36% учащихся вошли в шесть процентов лучших учеников по результатам в России.

Подробнее ознакомиться с курсами Smart University можно по ссылке: https://smart-university.ru

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