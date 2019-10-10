Беспилотник помог установить нарушителя, который незаконно добывал глину в Набережных Челнах

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-10T12:54:44+03:00

Об осуществлении неизвестным разработки недр в Минэкологии Татарстана сообщили местные жители

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Жители Набережных Челнов сообщили в Прикамское территориальное управление Минэкологии Татарстана о том, что за зданием 39А Производственного проезда неизвестные осуществляют разработку недр. Инспектор приехали на место и подтвердили факт незаконной добычи глины. Чтобы устновить виновных экологи решили задействовать квадракоптеры.

- В отношении лица, осуществлявшего безлицензионную добычу, составлен административный протокол. Кроме того, нарушителю будет предъявлен ущерб, причиненный недрам, - сообщает пресс-сулжба Минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU