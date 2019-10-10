Тульские поисковики разыскивают в Татарстане родных летчика, который был сбит летом 1942 года
Известно, что лейтенант Иван Якушев родился в 1914 году в селе Новая Анзирка
Фото: wio.ru
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Поисковый отряд “Тульский истербитель” разыскивает родственников лейтенанта, штурмана экипажа ПЕ-2 Ивана Филимоновича Якушева. Самолет летчика был сбит в Белевском районе Тульской области летом 1942 года.
Известно, что Иван Филлимонович 1914 года рождения являлся уроженцем села Новая Анзирка и был женат на Зое Сергеевне Якушевой. Последняя проживала в Елабуге по адресу улица Ворошилова, 8 (ныне Малая Покровская).
ИСТОЧНИК KP.RU