Тульские поисковики разыскивают в Татарстане родных летчика, который был сбит летом 1942 года

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-10T12:10:08+03:00

Известно, что лейтенант Иван Якушев родился в 1914 году в селе Новая Анзирка

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Поисковый отряд “Тульский истербитель” разыскивает родственников лейтенанта, штурмана экипажа ПЕ-2 Ивана Филимоновича Якушева. Самолет летчика был сбит в Белевском районе Тульской области летом 1942 года.

Известно, что Иван Филлимонович 1914 года рождения являлся уроженцем села Новая Анзирка и был женат на Зое Сергеевне Якушевой. Последняя проживала в Елабуге по адресу улица Ворошилова, 8 (ныне Малая Покровская).

ИСТОЧНИК KP.RU