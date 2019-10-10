В Ульяновске растет число многодетных семей

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-10T11:34:03+03:00

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С начала текущего года первого ребёнка родили 2189 ульяновских женщин, второго – 2219, третьего – 688. В 231 ульяновской семье на свет появились четвёртый и последующий ребёнок. Всего же с начала года по состоянию на 2 октября в Ульяновске родилось 5327 малышей.

При этом, отмечен рост числа многодетных семей. Если в феврале 2019 году в Ульяновске проживало 4731 многодетная семья, то уже на 1 октября их число составило 5023. В настоящее время в таких семьях воспитываются более 16 тысяч детей.

С целью стимулирования рождаемости и в связи с объявлением десятилетия детства ежемесячная выплата предоставляется семьям при рождении первого или второго ребёнка после 1 января 2018 года. Она выплачивается ежемесячно до достижения первым или вторым ребёнком возраста 1,5 лет в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ для детей по итогам второго квартала года, предшествующего году обращения за ежемесячной выплатой. Пособие предоставляется адресно, только тем семьям, чей среднедушевой доход которых не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ для трудоспособного населения.

ИСТОЧНИК KP.RU