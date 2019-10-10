2019-10-10T10:50:50+03:00
Экономика

Из бюджета Чувашии выделят по сто тысяч рублей местным хоккеистам и баскетболистам

Неиспользованные до 1 января 2020 года деньги нужно будет вернуть обратно
Алина ГАБДУЛИНА
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Эти деньги - субсидии на возмещение части затрат, связанных с подготовкой и участием команд в официальных соревнованияхЭти деньги - субсидии на возмещение части затрат, связанных с подготовкой и участием команд в официальных соревнованияхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Из бюджета Чувашии готовы выделить по 100 тысяч рублей “Федерации хоккея Чувашской Республики” и “Федерации баскетбола Чувашской Республики”. Эти деньги - субсидии на возмещение части затрат, связанных с подготовкой и участием команд в официальных соревнованиях.

Полученные средства федерации могут потратить на оплату проезда к месту проведения соревнований, питание, проживание спортсменов, тренеров и судей; покупку экипировки и оборудования; оплату объектов спорта, судей, сообщает Минспорта республики. Ведомство также отмечает, что все неиспользованные до 1 января 2020 года деньги нужно будет вернуть обратно в бюджет региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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