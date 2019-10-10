Из бюджета Чувашии выделят по сто тысяч рублей местным хоккеистам и баскетболистам
Из бюджета Чувашии готовы выделить по 100 тысяч рублей “Федерации хоккея Чувашской Республики” и “Федерации баскетбола Чувашской Республики”. Эти деньги - субсидии на возмещение части затрат, связанных с подготовкой и участием команд в официальных соревнованиях.
Полученные средства федерации могут потратить на оплату проезда к месту проведения соревнований, питание, проживание спортсменов, тренеров и судей; покупку экипировки и оборудования; оплату объектов спорта, судей, сообщает Минспорта республики. Ведомство также отмечает, что все неиспользованные до 1 января 2020 года деньги нужно будет вернуть обратно в бюджет региона.
ИСТОЧНИК KP.RU