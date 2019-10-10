2019-10-10T10:35:25+03:00
Общество

11 октября ряд домов Советского района Казани почти на сутки останется без воды

Связно это с работами на сетях водопровода
Алина ГАБДУЛИНА
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Подача водоснабжения возобновиться лишь в субботу, 12 октября, в 6.00Подача водоснабжения возобновиться лишь в субботу, 12 октября, в 6.00Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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Стало известно, что в пятницу, 11 октября, в 9.00 ряд домов Советского района Казани отключат от водоснабжения. Причина этого - проведение работ на сетях водопровода.

Речь идет о жилых домах по адресам: Сибирский тракт, 48 и 78. Кроме того, отключение коснется домов в поселке Карьер (Агрызская, 2в; Карьерная, 1, 1а, 2г) и в поселке Троицкая Нокса (1-я Ноксинская, 2-я Ноксинская, 3-я Ноксинская, 4-я Ноксинская, Односторонка Ноксинская, Поперечно-Ноксинская).

Подача водоснабжения возобновиться лишь в субботу, 12 октября, в 6.00. «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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