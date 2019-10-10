2019-10-10T10:16:50+03:00
Общество

11 октября пять районов Казани останутся без света

Электричества не будет также в ряде больниц, детских садов и школ
Алина ГАБДУЛИНА
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Речь идет об Авиастроительном, Вахитовском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах городаРечь идет об Авиастроительном, Вахитовском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах городаФото: Алексей ФОКИН
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В пятницу, 11 октября, в Авиастроительном, Вахитовском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах Казани частично отключат электричество. Причина этого - плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Так, с 9.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе. Отключение коснется городской клинической больницы №12 (улица Лечебная, 7)

Также с 9.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе. Там отключение коснется жилых домов по улицам Закамская, Кузнечная, Нестеровская, Нестеровский овраг, Нестеровский спуск, Охотская, Поперечно-слободская, Тихая и Центральная.

В это же время без света останется Ново-Савиновский район. Речь идет о домах по адресам: проспект Ибрагимова, 55, 57 и 59, улица Четаева, 5 и проспект Ямашева, 28, 71 и 73. Кроме того, электричества не будет в детском саду №346 (проспект Ибрагимова 57а) и школе №89 (улица Лаврентьева, 18а).

Чуть дольше - с 8.00 до 18.00 света не будет в Приволжском районе. Отключение затронет дома № 10, 12, 16, 20 и 22 по улице Парина, а также дома поселка Мирный по улицам 1-я Земляничная, 3-я Давликеевская, 4-я Давликеевская, 5-я Давликеевская, 7-я Давликеевская, 8-я Давликеевская, 9-я Давликеевская, 10-я Давликеевская, 11-я Давликеевская, 12-я Давликеевская, 13-я Давликеевская, Кулаевская, Новинка, Пологая и дома поселка Плодопитомник по улицам Лесная, Раушан, Славная, Снежная, Уртак.

Также с 8.00 до 18.00 света не будет в Советском районе. В частности, речь идет о домах по переулку Мизгел поселка Вишневка. Кроме того отключение коснется поселка Вознесенское: улицы 4-й Ноксинский переулок, Батырлык, Дивизионная, Динмухаметова, Дубравная, Заречная, Зарничная, Луговая, Менделеева, Миляшле, Наклонная, Ноксинский спуск, Обновления, Профсоюзная, Снайперская, Таныш, Туры, Туманная, Цветочная, Яфраклы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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