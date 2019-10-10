В Татарстане прозошло лобовое столкновение двух иномарок
По одной из версий, Фольксваген выехал на "встречку" [фото]
Фото: соцсети
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В среду, 9 октября, на улице Большие Пруды в микрорайоне Красноармейка в Альметьевске столкнулись Фольксваген Пассат и Тайота РАВ-4. Об аварии в соцсетях сообщают очевидцы.
Фото: соцсети
По одной из версий, 33-летний водитель немецкой иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с японским автомобилем.
Фото: соцсети
Водитель Фольсквагена был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU
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