2019-10-10T10:01:09+03:00
Происшествия

В Татарстане прозошло лобовое столкновение двух иномарок

По одной из версий, Фольксваген выехал на "встречку" [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В среду, 9 октября, на улице Большие Пруды в микрорайоне Красноармейка в Альметьевске столкнулись Фольксваген Пассат и Тайота РАВ-4. Об аварии в соцсетях сообщают очевидцы.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

По одной из версий, 33-летний водитель немецкой иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с японским автомобилем.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Водитель Фольсквагена был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
11 октября пять районов Казани останутся без света
В Татарстане в квартире 94-летней пенсионерки ночью начался пожар
15 октября в Казани стартуют бесплатные курсы по изучению татарского языка
Южный отдел VAW Казани временно не будет принимать документы
С 15 октября в Ульяновске прекратят работу садоводческие маршруты
В Марий Эл возбудили уголовное дело после смерти ребенка на уроке физкультуры
«Бегают жирные, здоровые, ничего не боятся»: в одном из дворов в центре Казани поселились крысы
Козьмодемьянск обрел город-побратим в Испании
Движение по Сугутскому мосту в Чебоксарах откроют в конце октябре
В Марий Эл поступило 16 единиц оборудования для лечения онкобольных людей
10 октября в Татарстане похолодает до 3 градусов мороза
В Набережных Челнах состоялось открытие бюста первому гендиректору завода «КАМАЗ» Льву Васильеву
В Казани пьяный мужчина забил знакомого топором и пытался закопать части тела на берегу Казанки
В зооботаническом саду Казани у пары яков родился дитеныш
«Для безопасности людей необходимо отловить»: житель Казани пожаловался властям на собаку, которая живет у продуктового магазина
Ночью и утром 10 октября в Татарстане местами ожидается туман
«Спасибо за бурное детство и молодость»: скончалась самый известный фейс-контролер Казани тетя Ира
Две электрички в Казань будут курсировать по новому расписанию
На окраине Набережных Челнов нашли раненного орлана-белохвоста
В Чебоксарах на рынке было обнаружено мясо с кишечной палочкой
В Набережных Челнах ищут одноглазого кота Яшу
Жители Марий Эл задолжали за жилищно-коммунальные услуги более полумиллиарда рублей