В Татарстане прозошло лобовое столкновение двух иномарок

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-10T10:01:09+03:00

По одной из версий, Фольксваген выехал на "встречку" [фото]

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В среду, 9 октября, на улице Большие Пруды в микрорайоне Красноармейка в Альметьевске столкнулись Фольксваген Пассат и Тайота РАВ-4. Об аварии в соцсетях сообщают очевидцы.

Фото: соцсети

По одной из версий, 33-летний водитель немецкой иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с японским автомобилем.

Фото: соцсети

Водитель Фольсквагена был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU