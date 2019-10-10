2019-10-10T09:36:58+03:00
Происшествия

В Татарстане в квартире 94-летней пенсионерки ночью начался пожар

Огнеборцам пришлось эвакуировать и спасать людей, живущих этажами выше
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Ночью в четверг, 10 октября, в Лениногорске на улице Лермонтова загорелась двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме. В 1.55 на место были вызваны пожарные. В 2.00 их встретили местные жители, которые сообщили, что в горящей квартире людей нет. Выяснилось, что очагом возгорания стала спальня. Существовала угроза распространения дыма и огня на соседние квартиры. Люди живущие этажами выше просили о помощи.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Огнеборцы приступили к эвакуации жителей подъезда.На улицу были выведены 7 человек, еще троих (одного взрослого и двоих детей) пришлось спасать, использования маски спасаемого от дыхательных аппаратов на свежем воздухе.

Пожар был ликвидирован в 2.10. В результате ЧП пострадала 94-летняя хозяйка квартиры. Она упала на крыльце при выходе из подъезда и получила травму. Женщина была госпитализирована с сотрясением головного мозга.

- Выгорела спальная комната и часть зала в двухкомнатной квартире (мебель, бытовая техника, одежда) на общей площади 18 кв.метров. Предположительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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