СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-10T09:08:05+03:00

Занятия будут проводиться дважды в неделю при мечетях города

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В понедельник, 15 октября, в Казани стартуют бесплатные курсы по изучению татарского языка. Занятия будут проводиться дважды в неделю, а продолжительность курса составит 6 месяцев (в общем будет проведено 48 академических часов). Время занятий будет назначено с учетом пожеланий слушателей, сообщает пресс-служба духовного управления мусульман Татарстана.

Уроки будут проходить в Российском исламском институте (улица Газовая, 19), а также в мечетях «Тынычлык» (поселок Мирный, улица Мелитопольская, 15), «Ризван» (улица Хусаина Мавлютова, 48а), «Казан Нуры» (проспект Фатыха Амирхана, 3), «Гаиля» (улица Джаудата Файзи, 2).

Известно, что курс будет направлен на изучение разговорного татарского языка, освоение ситуативных лексических наборов и развития коммуникативных навыков. При завершении обучения все слушатели курса получат сертификаты.

ИСТОЧНИК KP.RU