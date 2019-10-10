2019-10-10T08:49:01+03:00
Общество

Южный отдел VAW Казани временно не будет принимать документы

Выдача, при этом, будет происходить в штатном режиме
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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11 и 12 октября Южный отдел МФЦ временно не будет принимать документы. Это связано с отключением электроэнергии во время плановых работ на трансформаторной подстанции.

Прием документов в Южном отделе МФЦ по проспекту Победы, 100 будет приостановлен 11 и 12 октября с 8.00 до 18.00. При этом выдавать готовые документы будут в рабочем режиме в окнах №11 и №12.

Подать документы в это время можно будет в ближайшем отделе – Советском – по проспекту Победы, 214, сообщается на официальном интернет-портале государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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