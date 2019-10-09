В Марий Эл возбудили уголовное дело после смерти ребенка на уроке физкультуры

СЕГОДНЯ 19:49 2019-10-09T19:49:30+03:00

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Во вторник, 8 октября, примерно в 10.00 на уроке физкультуры в школе №7 Йошкар-Олы скончался восьмилетний мальчик. Как рассказали "Комсомольской правде - Казань" собственные источники в школе, во время выполнения упражнения "Подтягивание на турнике" мальчик потерял сознание. Первую помощь ему оказывали педагог и фельдшер школы, потом приехала "скорая", но мальчик к этому времени скончался.

Исследование тела еще не завершено.

- С целью проведения необходимых следственных действий возбуждено уголовное дело статье "Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU