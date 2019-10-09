Движение по Сугутскому мосту в Чебоксарах откроют в конце октябре

СЕГОДНЯ 18:37 2019-10-09T18:37:42+03:00

Подрядчик уже приступил к укладке финишного слоя асфальта

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«В конце октября планируем открыть движение на Сугутском мосту», - написал в своем Инстаграме сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков. Подрядчик уже приступил к укладке на участке финишного слоя асфальта.

Жители столицы Чувашии обрадовались долгожданной новости.

- Боже, неужели! Ехать 30 минут до центра, мягко говоря, достало.

- Здорово! Все в ожидании!

- Все к лучшему! Главное, чтобы было качественно и надежно.

Отметим, что сейчас завершается первый этап ремонта Сугутского моста. Дорожные работы прервутся на зиму. Весной 2020 года начнется ремонт левой стороны моста.

ИСТОЧНИК KP.RU