Движение по Сугутскому мосту в Чебоксарах откроют в конце октябре
«В конце октября планируем открыть движение на Сугутском мосту», - написал в своем Инстаграме сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков. Подрядчик уже приступил к укладке на участке финишного слоя асфальта.
Жители столицы Чувашии обрадовались долгожданной новости.
- Боже, неужели! Ехать 30 минут до центра, мягко говоря, достало.
- Здорово! Все в ожидании!
- Все к лучшему! Главное, чтобы было качественно и надежно.
Отметим, что сейчас завершается первый этап ремонта Сугутского моста. Дорожные работы прервутся на зиму. Весной 2020 года начнется ремонт левой стороны моста.
ИСТОЧНИК KP.RU