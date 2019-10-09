«Для безопасности людей необходимо отловить»: житель Казани пожаловался властям на собаку, которая живет у продуктового магазина
Пока на его заявку в «Народном контроле» никто не ответил
Фото: Марат Х.
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Житель Казани Марат Х. пожаловался в «Народный контроль» на бездомную собаку, которая часто появляется у продуктового магазина по адресу: улица Волкова 55. По мнению мужчины, животное представляет опасность для людей.
- Для безопасности людей необходимо отловить собаку возле здания Волкова, 55 – написал Марат.
Казанца на данный момент поддержал только один человек. На его заявку, которая отчего-то была назначена комитету жилищно-коммунального хозяйства города, пока никто не ответил.
ИСТОЧНИК KP.RU