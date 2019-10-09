«Бегают жирные, здоровые, ничего не боятся»: в одном из дворов в центре Казани поселились крысы

СЕГОДНЯ 19:06 2019-10-09T19:06:28+03:00

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Жительница Казани Арина Ш. пожаловалась на то, что дворе дома № 52 на улице Татарстан в Казани уже долгое время живут крысы. Из-за грызунов местные жители бояться возвращаться вечером домой.

- Центр города! А во дворах зоопарк! Бегают жирные, здоровые и ничего не боятся! Зато дети бояться ходить одни. Вечером реально страшно возвращаться домой! – написала женщина в «Народный контроль».

На жалобу Арины уже отреагировало Минэкологии Татарстана. Ведомство перенаправило заявку Роспотребнадзору республики. Там жалобу на крыс уже приняли в работу. В скором времени Арине будет дан ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU