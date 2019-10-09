Ночью и утром 10 октября в Татарстане местами ожидается туман
Стало известно, что ночью и утром 10 октября в Татарстане ожидается туман. В связи с этим автомобилистов республики просят быть аккуратнее на дорогах.
МЧС Татарстана рекомендует водителям отказаться от лишних маневров и резких торможений, тщательнее следить за техническим состоянием автомобиля, особенно тормозной системы, оптики и шин, а также соблюдать безопасную скорость.
Пешеходам же следует быть внимательными при переходе дорог и пересекать их только в установленном месте. При движении нужно идти навстречу потоку машин, а одежду стоит снабдить светоотражающими элементами.
ИСТОЧНИК KP.RU