Ночью и утром 10 октября в Татарстане местами ожидается туман

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-09T15:33:53+03:00

МЧС Татарстана рекомендует водителям отказаться от лишних маневров и резких торможений, а также тщательнее следить за техническим состоянием автомобиля Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобилистов и пешеходов республики просят быть аккуратнее на дорогах

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Стало известно, что ночью и утром 10 октября в Татарстане ожидается туман. В связи с этим автомобилистов республики просят быть аккуратнее на дорогах.

МЧС Татарстана рекомендует водителям отказаться от лишних маневров и резких торможений, тщательнее следить за техническим состоянием автомобиля, особенно тормозной системы, оптики и шин, а также соблюдать безопасную скорость.

Пешеходам же следует быть внимательными при переходе дорог и пересекать их только в установленном месте. При движении нужно идти навстречу потоку машин, а одежду стоит снабдить светоотражающими элементами.

ИСТОЧНИК KP.RU