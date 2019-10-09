На окраине Набережных Челнов нашли раненного орлана-белохвоста

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-09T14:38:30+03:00

У птицы выявлена рана на лапе, ссадина на сгибе крыла и переломы перьев хвоста [фото]

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На окраине Набережных Челнов местные жители обнаружили самка орлана-белохвоста, который не мог взлететь. О раненной птице они сообщили в национальный парк «Нижняя Кама».

- Почему птица не может летать нам еще предстоит понять. При осмотре птицы пока что выявлена рана на лапе, и как следствие её припухлость. Есть ссадина на сгибе крыла и сломаны отдельные рулевые перья хвоста, - сообщает заведующий музеем природы национального парка «Нижняя Кама» Ринур Бекмансуров.

Фото: vk.com/id69248498

Оралан-белохвост нуждается в ветеринарной помощи, которая «условиях нашего региона является проблемой». Сейчас птице наложена перевязка.

- Её возраст около 5 лет, что видно по сохранившимся пятнам на концах рулевых перьев. В общем, как ни крути, опять нужны затраты на оказание помощи редкой птице, - отмечает Бекмансуров.

Фото: vk.com/id69248498

ИСТОЧНИК KP.RU