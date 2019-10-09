В Марий Эл поступило 16 единиц оборудования для лечения онкобольных людей
В Марий Эл заключены контракты на поставку 25 единиц современного оборудования для лечения онкобольных людей на общую сумму более 121 миллиона рублей. Сейчас в онкологический диспансер республики поступило 16 единиц такой техники, сообщает Минздрав региона.
В частности, в учреждении появились: цифровой маммограф, аппараты УЗИ экспертного класса, переносные УЗИ-аппараты, видеогастроскоп и видеоколоноскоп высокой четкости, эндовидеоскопический комплекс для выполнения операций, новые наркозно-дыхательные аппараты с различными режимами искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы с центральной станцией и автоматическим включением сигнала тревоги, две новые настольные лабораторные центрифуги, сканирующий микроскоп и видеоэндоскопический комплекс.
Ведомство также отмечает, что при проведении конкурентных процедур сложилась экономия на сумму 2,3 миллиона рублей. На эти деньги будет приобретено еще 12 единиц нового оборудования. Так до конца года их количество должно составить не 25, а 37.
ИСТОЧНИК KP.RU
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