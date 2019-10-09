2019-10-09T18:02:19+03:00
Общество

В Марий Эл поступило 16 единиц оборудования для лечения онкобольных людей

Всего же в 2019 году такой техники должно поступить 37 единиц
Алина ГАБДУЛИНА
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На новое оборудование до конца года будет потрачено более 121 миллиона рублейНа новое оборудование до конца года будет потрачено более 121 миллиона рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Марий Эл заключены контракты на поставку 25 единиц современного оборудования для лечения онкобольных людей на общую сумму более 121 миллиона рублей. Сейчас в онкологический диспансер республики поступило 16 единиц такой техники, сообщает Минздрав региона.

В частности, в учреждении появились: цифровой маммограф, аппараты УЗИ экспертного класса, переносные УЗИ-аппараты, видеогастроскоп и видеоколоноскоп высокой четкости, эндовидеоскопический комплекс для выполнения операций, новые наркозно-дыхательные аппараты с различными режимами искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы с центральной станцией и автоматическим включением сигнала тревоги, две новые настольные лабораторные центрифуги, сканирующий микроскоп и видеоэндоскопический комплекс.

Ведомство также отмечает, что при проведении конкурентных процедур сложилась экономия на сумму 2,3 миллиона рублей. На эти деньги будет приобретено еще 12 единиц нового оборудования. Так до конца года их количество должно составить не 25, а 37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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