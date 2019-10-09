В Казани несколько кафе незаконно использовали знак «халяль», обманывая своих потребителей
Комитет по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман Татарстана приступил к рейдам, которые направлены на выявление недобросовестной организации питания в пунктах с обозначением «Халяль». Так, в Казани уже выявлено несколько кафе, которые работали без сертификата и обманывали своих потребителей, незаконно вывешивая подобный знак.
Первым таким заведением стало кафе «Омар Хайям» в торгово-офисном центре на улице Спартаковской. Общепит не прошел сертификацию в Комитете по стандарту «Халяль», но все равно наклеил знак комитета. Подобное нарушение было выявлено здесь и во время прошлого рейда.
Вторым заведением стала кафе «Гранат» по адресу улица Спартаковская, 2Б. Здесь было выявлено то же нарушение, что и в «Омар Хайям»е.
- Администрация кафе сообщила, что мясо закупается у халяль-производителей и продемонстрировала лишь копии свидетельств поставщиков мяса и мясных изделий, - сообщает ДУМ республики.
Третьим заведением стало кафе «Вкус востока», которое расположено рядом с торговым центром на улице Хусаина Мавлютова. Нарушение все то же.
- Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что кафе предлагает халяльный ассортимент только на блюда из курицы, поставщик которого прошел сертификацию в Комитете "Халяль" ДУМ РТ, - уточняет ДУМ республики.
Незаконно знаком «халяль» пользовалась и точка продажи бургеров «Meat Point» (ул.Хусаина Мавлютова, 45 а). Срок сертификации мясной продукции здесь вышел еще 31 августа текущего года
Следующий рейд специалистами Комитета будет проведен в кафе Московского и Ново-Савиновского районов города.
ИСТОЧНИК KP.RU