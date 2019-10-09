Рустам Минниханов встретился с новым Генконсулом Турции в Казани
Глава республики поздравил Исмета Эрикана с назначением на ответственную должность
Фото: пресс-служба президента Татарстана
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В среду, 9 октября, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым Генконсулом Турции в Казани Исметом Эриканом. Глава республики поздравил собеседника с назначением на ответственную должность.
Минниханов отметил, что Татарстан всегда поддерживает инициативы по развитию сотрудничества с турецкими партнёрами, направленного на укрепление российско-турецких отношений. Турция - один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. По итогам 2018 года товарооборот превысил 314 миллионов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU