В Чувашии ищут мужчину, который пропал по дороге из Новочебоксарска в Грязовец

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-09T11:39:04+03:00

О местонахождении 33-летнего Евгения Сорокина ничего не известно с 29 августа

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В Чувашии идут активные поиски 33-летнего Евгения Сорокина. Мужчина пропал 29 августа текущего года, отправившись из Новочебоксарска в Грязовец (Волгоградская область).

Известно, что Евгений ростом около 180 сантиметров имеет среднее телосложение, темно-русые волосы и серые глаза.

Всех, кто видел Евгения после 29 августа, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU