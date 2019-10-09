В Чувашии ищут мужчину, который пропал по дороге из Новочебоксарска в Грязовец
О местонахождении 33-летнего Евгения Сорокина ничего не известно с 29 августа
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чувашии идут активные поиски 33-летнего Евгения Сорокина. Мужчина пропал 29 августа текущего года, отправившись из Новочебоксарска в Грязовец (Волгоградская область).
Известно, что Евгений ростом около 180 сантиметров имеет среднее телосложение, темно-русые волосы и серые глаза.
Всех, кто видел Евгения после 29 августа, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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