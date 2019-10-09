2019-10-09T11:50:26+03:00
Общество

В Ново-Савиновском районе Казани 10 октября почти на сутки отключат воду

Без воды останутся жители ряда домов по улице Гаврилова
Владимир КРУПСКИЙ
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Воды не будет с 9.00 10 октября до 6.00 11 октября.Воды не будет с 9.00 10 октября до 6.00 11 октября.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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10 октября в ряде домов Ново-Савиновского района Казани почти на сутки отключат водоснабжение. Это связано с работами на сетях водопровода.

С 9.00 10 октября до 6.00 11 октября воды не будет в домах № 10а, 10б, 10в/1, 10в/2, 10д, 23, 23б, 23в, 28а, 28г.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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