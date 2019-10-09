2019-10-09T14:25:25+03:00
Общество

В Чебоксарах на рынке было обнаружено мясо с кишечной палочкой

Сейчас в отношении продавцов начато административное производство
Алина ГАБДУЛИНА
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Зараженное мясо продавали индивидуальные предпринимателиЗараженное мясо продавали индивидуальные предпринимателиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На Хевешском рынке Чебоксар было обнаружена говядина с колиформами – бактерией группы кишечной палочки. Такую находку сделали сотрудники Россельхознадзора Чувашии и Ульяновской области. Зараженное мясо продавали индивидуальные предприниматели.

Сейчас в отношении продавцов начато административное производство. Товар изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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