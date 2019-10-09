В Чебоксарах на рынке было обнаружено мясо с кишечной палочкой
Сейчас в отношении продавцов начато административное производство
Зараженное мясо продавали индивидуальные предпринимателиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:
На Хевешском рынке Чебоксар было обнаружена говядина с колиформами – бактерией группы кишечной палочки. Такую находку сделали сотрудники Россельхознадзора Чувашии и Ульяновской области. Зараженное мясо продавали индивидуальные предприниматели.
Сейчас в отношении продавцов начато административное производство. Товар изъят.
ИСТОЧНИК KP.RU