Три района Казани 10 октября останутся без света

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-09T10:36:24+03:00

Света не будет с 8 утра и до окончания работ. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Изменить размер текста: A A

10 октября в Казани вновь запланировано отключение электроэнергии. Так, света не будет в трех районах столицы Татарстана.

Так, с 9.00 до 17.00 электричества не будет в Ново-Савиновском районе по улицам Голубятникова, 1, 3, 5, 7 (детская школа искусств №15), 9, Короленко, 32, 36, 38, 40.

В Приволжском районе с 8.00 до 18.00 света не будет по улицам Братьев Касимовых, 82, Деревня Универсиады, 2-5, 12-20, проспект Победы, 43, 45, а также в домах поселка Плодопитомник по улицам Славная, Лесная, Снежная, Кулле. С 8.00 до 17.00 без электричества останутся жители домов по улицам Дальняя, 3, 5, 6, 7, 9, Назарбаева, 9, 15, 43.

С 9.00 до 18.00 в Советском районе без света останутся здания по улице Чингиза Айтматова, 11, 15 (детсад №7). Также электроснабжение в это время будет прекращено в домах поселка Кульсеитово по улице Главная, поселка Царицыно по улицам 1-я Азинская,1-я Владимирская, ул.2-я Владимирская, ул.Академика Губкина, Олонецкая, поселка Царицынский Бугор по улицам Ичеговая, Звездная, Ташлыяр, Наратбаш, Тагаевская.

С 8.00 до 18.00 электричества не будет в поселке Вишневка по улице Вязовая, в поселке Вознесенское по улицам 1-й Ноксинский переулок, 2-й Ноксинский переулок, 3-й Ноксинский переулок, 4-й Ноксинский переулок, 6-й Ноксинский переулок, Батырлык, Дивизионная, Динмухаметова, Дубравная, Заречная, Зарничная, Луговая, Менделеева, Миляшле, Наклонная, Ноксинский переулок, Ноксинский спуск, Обновления, Профсоюзная, Радужная, Снайперская, Таныш, Туманная, Туры, Цветочная, Яфраклы, а также в переулке Мизгел поселка «Восточный».

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU