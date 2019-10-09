2019-10-09T10:55:36+03:00
Общество

В Казани стилисту-парикмахеру готовы платить до 270 рублей в месяц

При условии наличия у него опыта работы от 3 лет и собственной клиентской базы
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Соответствующее объявление было опубликовано на одном из сайтов по поиску работы и сотрудниковСоответствующее объявление было опубликовано на одном из сайтов по поиску работы и сотрудниковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В одни из салонов красоты Казани ищут стилиста-парикмахера. В месяцев ему готовы платить до 270 тысяч рублей. Потенциальному сотруднику необходимо иметь опыт работы от 3 лет и собственную клиентскую базу. Соответствующее объявление было опубликовано на одном из сайтов по поиску работы и сотрудников.

Другой высокооплачиваемой вакансией в столице Татарстана аналитики HeadHunter назвали вакансию тимлида (лидера группы разработчиков – Ред.) iOS. За его услуги работодатель готов ежемесячно отдавать до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ново-Савиновском районе Казани 10 октября почти на сутки отключат воду
В Чувашии ищут мужчину, который пропал по дороге из Новочебоксарска в Грязовец
Задержаны сборщики денег для запрещенной террористической организации "Исламское государство"*
Три района Казани 10 октября останутся без света
ВТБ в Татарстане выдал более 1 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
В Татарстане после ссоры пьяный мужчина ударил ножом подругу
МЧС Чувашии участвует во всемирном челлендже
В Ново-Савиновском районе Казани дважды за день на "зебре" сбили пешеходов, погиб ребенок
В Казани "Мерседес" на "зебре" сбил семью с 4-летним мальчиком, ребенок погиб
Девушка из Набережных Челнов попала в греческое шоу "Голос"
В Казани выбрали лучшего воспитателя несовершеннолетних
"Листосос" в помощь: Листву с улиц Ульяновска начали убирать при помощи огромного пылесоса
Казанцев обучат скандинавской ходьбе
9 октября УНИКС в первом домашнем матче Еврокубка сыграет с «Цедевитой Олимпия»
В Чувашии смертность на треть превысила рождаемость
В Чувашии трое мужчин попытались украсть полтонны металла из свинарника