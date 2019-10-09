В Казани стилисту-парикмахеру готовы платить до 270 рублей в месяц

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-09T10:55:36+03:00

Соответствующее объявление было опубликовано на одном из сайтов по поиску работы и сотрудников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При условии наличия у него опыта работы от 3 лет и собственной клиентской базы

Изменить размер текста: A A

В одни из салонов красоты Казани ищут стилиста-парикмахера. В месяцев ему готовы платить до 270 тысяч рублей. Потенциальному сотруднику необходимо иметь опыт работы от 3 лет и собственную клиентскую базу. Соответствующее объявление было опубликовано на одном из сайтов по поиску работы и сотрудников.

Другой высокооплачиваемой вакансией в столице Татарстана аналитики HeadHunter назвали вакансию тимлида (лидера группы разработчиков – Ред.) iOS. За его услуги работодатель готов ежемесячно отдавать до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU