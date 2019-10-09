2019-10-09T11:26:38+03:00
Происшествия

Задержаны сборщики денег для запрещенной террористической организации "Исламское государство"*

Пособники террористов собирали деньги с жителей Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Фото: ФСБ.Фото: ФСБ.
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В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ совместно со СК России пресекла деятельность группы пособников террористов, собиравших средства для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*.

Всего на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев и Тюменской области было собрано более шести миллионов рублей. Эти деньги собирались при помощи сети интернет и мессенджеров.

Вся собранная сумма должна была быть переправлена в Сирию для поддержания запрещенных организаций "Имарат Кавказ" и "Исламское государство"* сообщили в ЦОС ФСБ.

* запрещенная в России международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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