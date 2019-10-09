2019-10-09T10:28:42+03:00
Экономика

ВТБ в Татарстане выдал более 1 млрд рублей на ипотеку с господдержкой

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ВТБ в Татарстане за восемь месяцев 2019 года в рамках программы «Ипотека с господдержкой» провел 442 сделки на более чем 1 млрд рублей. При этом средняя сумма кредита составляет 2,3 млн рублей.

«В рамках стратегии ВТБ мы всегда учитываем потребности клиентов. На сегодняшний день ставка 5% по программе госсубсидирования является одним из лучших предложений на рынке. Мы видим, как растет спрос среди семей, которые подходят под эти условия. Так, только за июль - август банк выдал займов на 644 млн руб., это больше половины от общего объема выдач по данной программе. Учитывая возможность рефинансирования в рамках программы по таким же ценовым параметрам, уверена, что спрос на данный продукт будет расти», — прокомментировала управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина.

Программа «Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующие дети. Максимальная сумма займа в рамках программы – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей – для Татарстана и других регионов РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок кредитования – до 30 лет. Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья.

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