МЧС Чувашии участвует во всемирном челлендже

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-09T09:43:49+03:00

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Еще 1 сентября пожарные Цюриха выложили в интернет фотографию, на которой изображены и они сами, и их средство передвижения, и его содержимое. Этот челлендж получил название #tetrischallenge. С тех пор мир "сошел с ума" - свои фотографии на рабочем месте начали выкладывать секретарши, повара, врачи, водители и другие.

Полное фотоФото: МЧС по Чувашии

Присоединились к всемирной "лихорадке" и сотрудники МЧС Чувашии. Свой вариант показали пожарные из 1-й пожарно-спасательной части Чебоксар, сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии. На снимке - два сотрудника, спецавтомобиль и его содержимое.

ИСТОЧНИК KP.RU