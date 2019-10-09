2019-10-09T09:43:49+03:00
Общество

МЧС Чувашии участвует во всемирном челлендже

Пожарные из 1-й пожарно-спасательной части Чебоксар сделали свой снимок
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Вот такое фото выложили сотрудники МЧС ЧувашииВот такое фото выложили сотрудники МЧС ЧувашииФото: МЧС по Чувашии
Изменить размер текста:

Еще 1 сентября пожарные Цюриха выложили в интернет фотографию, на которой изображены и они сами, и их средство передвижения, и его содержимое. Этот челлендж получил название #tetrischallenge. С тех пор мир "сошел с ума" - свои фотографии на рабочем месте начали выкладывать секретарши, повара, врачи, водители и другие.

Полное фото Фото: МЧС по Чувашии

Полное фотоФото: МЧС по Чувашии

Присоединились к всемирной "лихорадке" и сотрудники МЧС Чувашии. Свой вариант показали пожарные из 1-й пожарно-спасательной части Чебоксар, сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии. На снимке - два сотрудника, спецавтомобиль и его содержимое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ново-Савиновском районе Казани 10 октября почти на сутки отключат воду
В Чувашии ищут мужчину, который пропал по дороге из Новочебоксарска в Грязовец
Задержаны сборщики денег для запрещенной террористической организации "Исламское государство"*
В Казани стилисту-парикмахеру готовы платить до 270 рублей в месяц
Три района Казани 10 октября останутся без света
ВТБ в Татарстане выдал более 1 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
В Татарстане после ссоры пьяный мужчина ударил ножом подругу
В Ново-Савиновском районе Казани дважды за день на "зебре" сбили пешеходов, погиб ребенок
В Казани "Мерседес" на "зебре" сбил семью с 4-летним мальчиком, ребенок погиб
Девушка из Набережных Челнов попала в греческое шоу "Голос"
В Казани выбрали лучшего воспитателя несовершеннолетних
"Листосос" в помощь: Листву с улиц Ульяновска начали убирать при помощи огромного пылесоса
Казанцев обучат скандинавской ходьбе
9 октября УНИКС в первом домашнем матче Еврокубка сыграет с «Цедевитой Олимпия»
В Чувашии смертность на треть превысила рождаемость
В Чувашии трое мужчин попытались украсть полтонны металла из свинарника