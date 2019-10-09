МЧС Чувашии участвует во всемирном челлендже
Еще 1 сентября пожарные Цюриха выложили в интернет фотографию, на которой изображены и они сами, и их средство передвижения, и его содержимое. Этот челлендж получил название #tetrischallenge. С тех пор мир "сошел с ума" - свои фотографии на рабочем месте начали выкладывать секретарши, повара, врачи, водители и другие.
Полное фотоФото: МЧС по Чувашии
Присоединились к всемирной "лихорадке" и сотрудники МЧС Чувашии. Свой вариант показали пожарные из 1-й пожарно-спасательной части Чебоксар, сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии. На снимке - два сотрудника, спецавтомобиль и его содержимое.
ИСТОЧНИК KP.RU